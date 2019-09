Basketlegende Vince Carter doet er nog een 22e (!) NBA-seizoen, een uniek record

Achtvoudig All-Star Vince Carter heeft zijn contract bij de Atlanta Hawks met een jaar verlengd. De 42-jarige shooting guard start volgende maand aan zijn 22e NBA-seizoen en wordt zo de langstdienende basketbalspeler in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie.

Nog even moet Carter het record van 21 seizoenen delen met Robert Parish, Kevin Garnett, Kevin Willis en de Duitser Dirk Nowitzki. Zij vormen de “club van 21”. Bij zijn eerste match in 2020 wordt Carter de eerste die in vier verschillende decennia gespeeld zal hebben.

Hij startte zijn NBA-carrière in 1998 bij de Toronto Raptors. Nadien speelde hij voor New Jersey Nets (2004-2009), Orlando Magic (2009-2010), Phoenix Suns (2010-2011), Dallas Mavericks (2011-2014), Memphis Grizzlies (2014-2017), Sacramento Kings (2017-2018) en Atlanta Hawks (2018-2020).