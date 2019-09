Protest tegen vijfde beurs voor draagmoeders

Het burgerinitiatief voor een verbod op draagmoederschap in ons land zal dit weekend protesteren in Brussel.

De Amerikaanse organisatie Men having babies houdt zaterdag en zondag voor het vijfde jaar op rij een beurs over ‘ouderschapsopties voor ­homomannen’ in Brussel. Het burgerinitiatief voor een verbod op draagmoederschap in ons land spreekt van een ‘handelsbeurs voor draagmoeders’ en kondigt een betoging aan voor de deur van The Hotel, waar de Amerikanen neerstrijken.

Men having babies zelf zegt onafhankelijk te zijn en enkel te willen informeren. De organi­satie brengt in haar kielzog wel een rist vertegenwoordigers van ivf-klinieken mee uit de VS en Canada. Zij hebben catalogi mee van eiceldonoren en draagmoeders naar keuze en leggen uit hoeveel je daarvoor moet ­betalen. Het totale kostenplaatje van zo’n ‘kind op bestelling’ kan oplopen tot liefst 100.000 euro.

Er komen ook juristen mee die uitleggen hoe je een kind van een draagmoeder, dat in de VS of Canada geboren wordt, wettelijk naar een Europees land kunt brengen. In de Europese landen is het draagmoederschap vaak niet erkend, zoals in België, of zelfs ronduit ver­boden.

Elk jaar opnieuw komen er homostellen uit heel Europa op de beurs af.