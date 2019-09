Trump noemt klacht klokkenluider ‘belachelijk verhaal’

The Washington Post schrijft dat een klokkenluider uit de inlichtingendiensten een gesprek van Trump met een buitenlandse leider ‘zo verontrustend’ vond dat hij naar de inspecteur-generaal van het departement trok.

Het zou gaan om een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Trump sprak met hem op 25 juli. De klacht van de klokkenluider dateert van 12 augustus.

Trump zou volgens Amerikaanse media willen dat Oekraïne een onderzoek voert naar Joe Biden en diens zoon, in ruil voor meer militaire steun. Joe Biden wordt mogelijk de Democratische tegenstander van Trump bij de verkiezingen van volgend jaar. Zijn zoon, Hunter Biden, werkte voor een Oekraïens gasbedrijf terwijl zijn vader vicepresident was.

Hillary Clinton, de Democratische tegenstander van Trump in 2016, beschuldigt Trump ervan dat hij ‘opnieuw’ een buitenlandse mogendheid om hulp vraagt in een verkiezing.

The president asked a foreign power to help him win an election.



Again.https://t.co/EjkE84oCCF