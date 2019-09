Antwerp krijgt fikse straf na ophef in Europese uitschakeling tegen AZ, Bolat geschorst

Antwerp is door de Europese Voetbalfederatie UEFA bestraft voor het wangedrag van een deel van de eigen aanhang tijdens de terugwedstrijd tegen AZ in de laatste voorronde van de Europa League, donderdag 29 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De club heeft een boete van 46.250 euro opgelegd gekregen. Ook moet Antwerp de volgende Europese thuiswedstrijd minimaal 5.000 plaatsen in het stadion leeg laten.

Antwerp leek tijdens de return tegen AZ op weg naar de groepsfase van de Europa League, totdat Calvin Stengs in de slotminuut scoorde (1-1). AZ liep in de verlenging uit naar een 4-1 zege. Antwerp eindigde het duel met negen spelers, na rode kaarten voor Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Zé.

Een deel van de aanhang van Antwerp greep de dreigende uitschakeling aan om vuurwerk af te steken en voorwerpen op het veld te gooien. Belgische supporters probeerden ook hekken te forceren in een poging het veld te bestormen.

Hetzelfde duel kostte Antwerp-doelman Sinan Bolat een schorsing van drie Europese wedstrijden omdat hij zich ‘beledigend en agressief’ gedroeg tegenover het scheidsrechterskorps.

In beroep?

‘We hebben vrijdagmiddag akte genomen van de situatie’, reageert Dimitri Huygen, Business & Communication Manager van RAFC. ‘De focus ligt nu echter op de wedstrijd tegen Cercle Brugge, want die is te belangrijk. Maandag overlegt de directie met de raad van bestuur en nadien communiceren we over een mogelijk beroep en maatregelen.’