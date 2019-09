Virginia Giuffre omschrijft de Britse prins Andrew in een televisie-interview als een ‘misbruiker’ en een ‘deelnemer’.

Guiffre vertelt in het interview met NBC News opnieuw hoe ze in opdracht van Jeffrey Epstein seks had met andere machtige mannen, onder wie prins Andrew.

‘De eerste keer in Londen, ik was zo jong’, zegt Virginia Giuffre, nu 35 jaar oud. ‘Ghislaine maakte me ’s ochtends wakker en zei: “Je gaat vandaag een prins ontmoeten”. Ik wist toen niet dat ik aan die prins verhandeld zou worden.’

“Ghislaine said, ‘He’s coming back to the house. And I want you to do for him (Prince Andrew) what you do for Epstein.’” Virginia Roberts Giuffre shares details about her previous encounter with Prince Andrew at Ghislaine Maxwell’s London townhome. pic.twitter.com/IZVYaIfdTt — TODAY (@TODAYshow) September 20, 2019

Ghislaine Maxwell was de rechterhand van Jeffrey Epstein, de miljardair die zich in zijn cel verhangen heeft in de aanloop van zijn proces over sekshandel. Volgens enkele slachtoffers was Maxwell diegene die alles organiseerde.

Giuffre vertelt in het interview hoe ze samen naar de nachtclub Tramp gingen. ‘Prins Andrew gaf me alcohol. Het was in de VIP-ruimte. Ik ben er vrij zeker van dat het wodka was.’

Nadien reed ze met Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein naar huis. ‘Ghislaine zei: “Hij komt ook terug naar het huis. En ik wil dat je voor hem doet wat je voor Epstein doet.” Ik kon het niet geloven.’

Ze vertelt dat het misbruik in de badkamer begon en naar de slaapkamer verhuisde. ‘Hij niet onbeleefd of zo. Hij zei “dank u” en soortgelijke sentimentele dingen en vertrok.’

Eerder zei Giuffre al dat ze als vijftienjarige door Epstein werd gerekruteerd en seksuele handelingen moest uitvoeren in ruil voor betalingen. In 2014 noemde ze in gerechtsdocumenten de naam van prins Andrew. Ze beweert dat prins Andrew haar in totaal drie keer heeft misbruikt. De prins heeft de beschuldigingen altijd met klem ontkend.

‘Hij ontkent dat het ooit is gebeurd’, zegt Giuffre in het interview. ‘En hij zal dat blijven doen. Maar hij kent de waarheid en ik ken de waarheid.’