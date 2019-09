Dominique Leroy had in juni al contact met KPN over een topfunctie. Dat meldt de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Het gerecht en de beurswaakhond voeren een onderzoek naar Leroy over handel met voorkennis.

‘We hebben haar eind juni voor het eerst benaderd’, stelt een hooggeplaatste bron binnen het Nederlandse telecombedrijf aan het NRC. ‘Toen zei ze: daar moet ik over nadenken. Misschien moeten we later nog eens praten. Eind juli is er een gesprek geweest, met een breed scala aan thema’s. Wat is je visie op leiderschap? Hoe kijk je naar een bedrijf als KPN?’

Op 25 juli gaf Leroy de opdracht om haar aandelenpakket ter waarde van 285.000 euro te verkopen per 1 augustus. Naast beurswaakhond FSMA voert ook het gerecht een onderzoek naar die transactie. Vraag is of Leroy toen al wist dat ze naar KPN zou gaan.

Het vertrek van een sleutel­figuur in een beursgenoteerd bedrijf geldt immers als koersgevoelige informatie. Persoonlijke aandelen verkopen zonder die informatie onmiddellijk met de financiële markten te delen, valt onder ‘handel met voorkennis’ en kan zelfs leiden tot een gevangenisstraf. Brusselse speurders voerden gisteren ‘meerdere huiszoekingen’ uit, onder meer in de woning van Leroy.

Het VEB, de Nederlandse beleggersvereniging, vindt dat Leroy niet kan starten als ceo van KPN als er in België nog onderzoeken lopen. Normaal gezien wordt de aanstelling van Leroy voorgesteld op een buitengewone algemene vergadering, op 28 oktober.