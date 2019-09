Vanavond op tv: voor elk wat wils

Debuutfilm van Paul Thomas Anderson, een tragikomedie over de folkscene in New York begin jaren 1960 of een grofgebekt machozwijn. Dit zijn onze tv-tips.

1. HARD EIGHT

Eén 23.25-1.05 uur

Debuutfilm van Paul Thomas Anderson, deels al met de ingrediënten en de acteurs waarmee hij niet veel later meesterwerken als Boogie nights en vooral Magnolia zou maken. Wie dat pretentieuze gedrochten vindt, is er waarschijnlijk zelf een en moet op Vier maar naar The hobbit kijken voor nog meer gedrochten.

2. INSIDE LLEWYN DAVIS

VTM 23.40-1.40 uur

Heerlijke tragikomedie over de folkscene in New York begin jaren 1960, toen de jonge Bob Dylan opgang maakte. Wie Dylan een talentloze zeur vindt, is er waarschijnlijk zelf een en moet maar naar Belgium’s got talent op dezelfde zender kijken, voor nog meer gebrek aan talent.

3. HANS TEEUWEN: INDUSTRY OF LOVE

Caz 22.55-1.00 uur

Vijftien jaar oude en nog altijd kakelverse show van Nederlands beste komiek. Wie Teeuwen een grofgebekt machozwijn vindt, is er waarschijnlijk zelf een en moet maar op dezelfde zender naar Coming to America kijken, voor de grenzeloos irritante Eddie Murphy.