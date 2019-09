Libische migrant doodgeschoten voor ogen VN-staf

Een Soedanese migrant is donderdag doodgeschoten in Libië. De kustwacht had de boot waarop hij zich bevond weer naar de kust gebracht. De boot probeerde de Middellandse Zee over te steken toen hij onderschept werd.

De schietpartij deed zich donderdag voor in Tripoli, toen veel van de 103 migranten aan boord weigerden weer naar Libische detentiecentra te keren. Gewapende mannen begonnen daarop in de lucht te schieten. Medewerkers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), verbonden aan de VN, zagen alles gebeuren. Toen verschillende migranten wegliepen, werd één van hen, de Soedanees, door een kogel in zijn buik geraakt. Dat zei de woordvoerder van de IOM, Leonard Doyle, tijdens een persconferentie.

‘Het sterfgeval is een herinnering aan de grimmige omstandigheden waarin migranten terechtkomen wanneer ze door de kustwacht opgepikt worden, nadat ze smokkelaars betalen om hen naar Europa te voeren’, stelt Doyle.

‘Zeer bedroefd’

De Europese Unie (EU) zette haar eigen maritieme reddingspatrouilles, Operatie Sophia, stop in maart. Toch biedt het nog ondersteuning en training aan de Libische kustwacht. ‘We zijn zeer bedroefd en veroordelen de dood van de jongeman’, verklaarde EU buitenlands beleid woordvoerder Maja Kocijancic.

Mensenrechtengroepen dringen er bij EU-overheden op aan om het terugbrengen van onderschepte migranten naar Libië niet langer te ondersteunen. Voor Charlie Yaxley, woordvoerder voor VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR), is het incident bewijs dat Libië geen veilig toevluchtsoord is, en dat migranten er niet naar teruggebracht mogen worden.

In juli stierven 53 mensen en raakten er 130 gewond bij luchtaanvallen op een migranten- en vluchtelingencentrum nabij Tripoli, tijdens gevechten tussen de door de VN gesteunde overheid en de rivaliserende troepen van militaire leider Khalifa Haftar. Volgens de IOM bevinden meer dan 3.000 van de 5.000 migranten die in Libië vastgehouden worden zich in actieve conflictgebieden.