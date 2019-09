Waarom de bazen van Novartis geperverteerd raakten, hoe verliefd te worden op iemand die je nog nooit zag en waarom Nederland zijn geld niet op krijgt

Met een miljoen sms’jes voor baby Pia moeten we niet twijfelen aan ons collectieve gevoel van fairplay. Te midden van alle politieke doom & gloom was dit een zonnige week. Dit zijn twaalf van de interessantste artikels, foto’s en podcasts van de voorbije week.

1.

Zo haalt u het meeste uit uw fietsvergoeding

Dubbel zoveel Vlamingen fietsen naar het werk als vijf jaar geleden. Met fietsen valt geld te verdienen. Lees de tips en berekeningen.

2.

Wie waakt over de waakhond?

In normale tijden hoeven we ons niet te bekommeren om het Grondwettelijk Hof. Maar plotseling wordt het nu wel spannend. Zeven van de twaalf rechters gaan met pensioen. Dat zijn zuiver politieke benoemingen. Die rechters kunnen als enigen wetten van het verkozen parlement vernietigen.

3.

De spenderende ECB versus de sparende burger

Zou de Europese Centrale Bank de menselijke psychologie niet goed snappen? De ECB blijft de rente verlagen om ons te dwingen meer geld uit te geven. Het resultaat is dat we nog nooit zoveel spaarden. Zijn wij te slim of niet slim genoeg?

4.

Hippe tienermeisjes zijn fashionable én klimaatvriendelijk

Wie zijn de VSCO girls over wie iedereen het heeft?

5.

De valkuilen achter het Nederlandse begrotingsoverschot

Terwijl België straks tegen een gat van 12 miljard aankijkt, boekt Nederland een overschot van 11 miljard. Het regent plannen om al dat geld uit te geven. Maar ze komen handen tekort om het in goede banen te leiden. Dat lijkt een luxeprobleem. Maar het is meer dan dat.

6.

Waarom Trump en de Saudi’s niet ingrijpen tegen Iran

Trump nam gas terug tegenover Iran na de aanslag op de Saudische olieraffinaderijen. En de Saudi’s temperden zelf hun taal. Het is daar zo’n kruitvat en een open oorlog is in niemands belang. Voorlopig. Correspondent Midden-Oosten Jorn De Cock legt vanuit Beirut de complexe puzzel uit in deze heldere podcast.

7.

Hoe Team Pia straffer stuntte dan de Warmste Week

De sms-actie voor baby Pia werd op een bankje op de speelplaats bedacht. De actie zat tot in de kleinste details goed. De reclamewereld kijkt met open mond toe.

8.

OPINIE. Het geweten van Novartis zit achter slot en grendel

Novartis doet aan duizelingwekkende huichelarij, vindt Jan Rosier, hoogleraar management. Het maakt hem boos. Die bedrijfstop is zo geperverteerd geraakt door winstcijfers, aandeelhouderswaarde, procedures en processen dat ze niet langer weten hoe ze morele overwegingen moeten maken.

9.

Waarom België een springplank is voor Félix Tshisekedi

Voor Félix Tshisekedi, de nieuwe president van Congo, was zijn staatsbezoek aan België deze week een blij weerzien. De omstandigheden zijn wat veranderd. ‘Jarenlang woonde u in België’, schrijft historicus Mathieu Zana Etambala hem in een open brief. ‘U moest kranten verdelen of peren gaan plukken in Limburg om te overleven.’ Nu is België slechts een springplank voor grotere ambities.

10.

OPINIE. Rechts heeft het recht niet om de heimat te claimen

Politiek links heeft de grote fout gemaakt door nationaliteit en eigenheid – kortom: heimat – over te laten aan rechts, schrijft Marc Reugebrink in een van zijn dagelijkse columns in dSAvond. Heimat hoeft geen heimwee te zijn. Het is een plek om naar de wereld te kijken.

11.

Cyrano in tijden van Tinder

Kun je verliefd worden op iemand die je nog nooit gezien hebt, op basis van wat hij of zij aan jou schrijft? Noem dat het Cyrano-syndroom in het chattijdperk. Geen daden maar woorden

12.

Tetris bij de brandweer

Op een blauwe maandag besloot de politie van Zurich een van haar combi’s volledig leeg te halen en al het materiaal uit te stallen. Ze kreeg navolging. Ook politiemensen en reddingswerkers spelen graag. Twaalf foto’s als hard bewijs.