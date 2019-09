Een Facebook-oproep om Area 51 op 20 september te bestormen, heeft vrijdagochtend tientallen mensen naar de zwaarbewaakte Amerikaanse militaire basis gelokt.

‘We zijn naar hier gekomen om te zien hoe domme mensen een bestormingspoging zullen wagen’, zegt de 23-jarige Jason Strand. Hij kwam met een groep van negen vrienden naar Area 51 in Nevada, maar zelf zijn ze niet van zin om de basis binnen te dringen.

‘Storm Area 51: They can’t stop all of us’, heette het Facebook-evenement dat de mensen moest warm maken voor die onderneming. Sinds het evenement in juni werd aangemaakt, klikten ruim twee miljoen mensen op ‘aanwezig’. Zij wilden allemaal de aliens zien die de Amerikaanse overheid daar volgens samenzweringstheoretici al sinds de jaren 50 verborgen houdt.

Op de dag van de waarheid is van een bestorming geen sprake. Een jonge vrouw dook volgens persagentschap Reuters even onder een hek door, maar ze werd al snel onderschept. De autoriteiten houden alles in het oog. ‘Ze zijn hier gewoon om te zien wat er gebeurt’, zegt sergeant Orlando Guerra. ‘Ze zijn hier om plezier te maken.’

De Amerikaanse luchtmacht had op voorhand een niet mis te verstane waarschuwing gegeven. Area 51 is ook omzoomd met borden waarop staat dat het de overheid toegestaan is ‘dodelijk geweld’ te gebruiken tegen indringers. Organisator Matty Roberts, een student uit Californië, benadrukte dat het om een grap ging, voor wie dat nog niet duidelijk was.

In de buurt van Area 51 werden wel verschillende festivals georganiseerd, onder andere in Rachel en Hiko. Daar waren vooral veel opblaasbare aliens te zien. Een overrompeling is het voorlopig nog niet