‘Stel benoeming van Leroy bij KPN uit tot onderzoek is afgerond’

Dominique Leroy kan niet starten als ceo van KPN als in België nog onderzoeken lopen. Dat zegt het VEB, de Nederlandse beleggersvereniging, aan ‘De Standaard’.

Dominique Leroy kan niet worden voorgedragen als nieuwe ceo van KPN zolang er in België nog onderzoeken naar haar lopen. Dat stelt Paul Koster, voorzitter van het VEB, de Nederlandse beleggersvereniging die 42.000 leden telt.

Normaal gezien wordt de aanstelling van Leroy voorgesteld op een buitengewone algemene vergadering, op 28 oktober. ‘Wij hopen dat die niet plaatsvindt voor dit allemaal is afgerond’, zegt Koster aan De Standaard. ‘Ik hoop dat KPN, en de raad van commissarissen, de gevoeligheid hiervan inziet. Dat ze inzien dat het niet verstandig om iemand waar net huiszoekingen hebben plaatsgevonden aan te nemen, als er nog geen definitief oordeel is van de FSMA (Belgische beurswaakhond, red.) of justitie.’

Leroy moet kunnen focussen

Volgens hem moet de nieuwe ceo zich onmiddellijk honderd procent op de leiding van KPN kunnen richten, dat voor heel wat moeilijke opdrachten staat zoals het investeren in 5G. ‘Dan mag je niet worden afgeleid door andere dingen.’

Niet dat het protest van het VEB de aanstelling zal blokkeren. Het aanstellen van een ceo is een beslissing die door de raad van commissarissen wordt genomen. Er is geen stemming door de aandeelhouders voor nodig.

‘We zullen onze stem tijdens de vergadering laten horen’, zegt hij. ‘De belangrijkste taak van de raad is een ceo te benoemen. Het zou daarin niet bepaald de schoonheidsprijs krijgen.’

‘Spoedcursus Hollands calvinisme nodig’

Volgens Koster heeft Dominique Leroy zich bij Proximus weliswaar bewezen, maar getuigt de verkoop van haar aandelenpakket als een zware inschattingsfout.

‘Ook al ben je nog maar in onderhandeling over een mogelijk vertrek bij Proximus, als ceo moet je je realiseren dat dit gevoelige materie is. Ook al is het net een open periode waarin je aandelen mag verkopen, je stelt dat dan beter uit tot je daarover een definitieve beslissing hebt genomen.’ Volgens hem ‘mag je van een ceo op dat punt net het meeste gevoeligheid verwachten’.

Handel met voorkennis is in Nederland een gevoelig thema, omdat er daar al enkele ophefmakende zaken rond zijn geweest. Ook dat had Leroy moeten weten, stelde de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad vorige week. Volgens het commentaar van de krant steekt Leroy de winst van haar aandelenverkoop best ‘in een spoedcursus Hollands calvinisme’.