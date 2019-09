Delfine Persoon plant match tegen Nigeriaanse en gelooft niet in rematch tegen Taylor

De eerste kamp die Delfine Persoon zal boksen na haar nederlaag tegen Katie Taylor begin juni in New York zal in november plaatsvinden in Oostende. Dat maakte ze vrijdag samen met burgemeester Bart Tommelein bekend in de Versluys Dome in Oostende. Daar neemt de West-Vlaamse het op 11 november op tegen de Nigeriaanse Helen Joseph.

Op 11 november bokst Persoon tegen de Nigeriaanse Helen Joseph. Persoon bokst voor het eerst in een grotere stad in West-Vlaanderen en daar kijkt ze naar eigen zeggen enorm naar uit. Deze keer kampt het lichtgewicht (-61,2 kg) in een lagere gewichtsklasse dan gewoonlijk, de “supervedergewichten”. Daarvoor moet de boksster nog een kleine twee kilogram afvallen. Persoon wil nummer één worden in deze gewichtscategorie om zo meer kans te maken op een rematch tegen Taylor. Al lijkt die kans erg klein volgens Persoon.

“Ze heeft nu al vier kampen op de agenda staan en niemand neemt contact op met ons. Zolang dat niet gebeurt komt er natuurlijk geen rematch”, aldus Delfine Persoon. Of deze kamp een aanloop is voor de Olympische spelen van 2020 in Tokio voor Persoon is nog niet zeker. “We zijn nog aan het bekijken of ik wel zal meedoen. Ik wil mijn eigen trainer mee naar de selectie in Londen maar dan moet ik van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) alles zelf betalen en dat wringt. Meedoen aan de Olympische spelen zou een grote kans zijn maar ik wil het op mijn manier doen”, zegt de West-Vlaamse boksster.