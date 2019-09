Het algoritme van Spotify dat nieuwe muziek aanbeveelt werd al vaker gehekeld wegens genderonevenwichten. Countryzangeres Martine McBride gooide deze week extra olie op het vuur: pas na 135 nummers werd haar een vrouwelijke artiest gesuggereerd.

Toen countryzangeres Martine McBride – in België nagenoeg onbekend, maar in de VS goed voor meermaals platina – vorige week een ‘Country Music’-playlist wou aanmaken op streamingdienst Spotify, wachtte ...