Chef landmacht gaat transitieteam Defensie leiden

Er waren al een tijdje geruchten over ene mogelijke ‘crisismanager’ bij Defensie. Die rol gaat naar generaal Marc Thys, de commandant van de landcomponent. Al is de terminologie anders, Thys komt aan het hoofd van een ‘transitieteam’.

In een persbericht geeft de legerleiding aan dat het transitieteam het hoofd moet helpen bieden aan de grote pensioen- en personeelsuitdagingen en de vele investeringsdossiers. Thys wordt exclusief op deze opdracht gezet en krijgt daarbij steun van drie andere legertoppers. Het gaat om de generaals Jan Hennes van de dienst Human Resources, generaal Geert Laire, de voormalige commandant van de Medische component, en generaal Henk Robberecht, die Inspecteur-generaal is.

'Een periode van herconditionering dringt zich op om te kunnen stabiliseren, het nieuwe personeel te vormen, de nieuwe capaciteiten te integreren, te investeren in nieuwe infrastructuur terwijl de huidige gerenoveerd wordt en om met de nodige energie de toekomstige uitdagingen aan te gaan', luidt het in het persbericht van Defensie.

10.000 aanwervingen

In de vorige ­legislatuur vielen belangrijke beslissingen over het materieel. De regering-Michel besliste de aankoop van nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen, nieuwe landvoertuigen, fregatten, mijnenjagers, drones en gesofisticeerde landvoertuigen. Goed voor meer dan 9 miljard euro. Die zal het transisitieteam mee opvolgen.

Maar de grootste uitdaging is er op personeelsvlak. De komende jaren zal het leger 10.000 militairen moeten aanwerven om de gaten te dichten die de enorme pensioengolf zal slaan.

'Het zoeken van het juiste evenwicht in deze buitengewone situatie overstijgt het dagelijkse werk van de staven en vergt een specifieke aanpak', aldus nog het communiqué. Aangezien Thys deze transisitie als 'exclusieve opdracht' krijgt, zal er op korte termijn een nieuwe baas voor de landcomponent gezocht moeten worden.

In zijn commander's intent, gericht aan alle militairen van de landcomponent, maakte Thys onlangs al een grondige analyse van de problemen. Al benadrukte hij toen dat dit 'geen sollicitatie' was.

Dat Defensie, en hij dus nu ook, voor een lastige opdracht stond, was hem echter wel duidelijk. ‘Wat voor ons ligt is geen makkelijke taak. We moeten niet alleen al rijdend de motor vervangen van ons gevechtsvoertuig, dat zou nog eenvoudig zijn. We zullen het ook moeten doen al rijdend op zeer geaccidenteerd terrein. ’s Nachts!’