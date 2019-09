Stéphane Moreau stopt bij Ardentia

18/09/2019

Nethys stak Telenet stokken in de wielen bij bod op Voo

Toen Telenet een meerderheidsbelang in de Luikse kabelmaatschappij Voo wilde kopen, werd het op subtiele manier buitenspel gezet, vernam de redactie. Telenet probeert terug in de race te komen via Brutélé, de Brusselse tak van Voo.