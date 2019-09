Instagram bant posts waarin reclame gemaakt wordt voor controversiële dieetlolly’s en -shakes. Maar wat is een dieetlolly en doet het wat het belooft? ‘Drink beter een glas water: het is goedkoper en gezonder.’

Het socialemediaplatform Instagram rolt een functie uit waarbij het posts over cosmetische procedures of afslankproducten kan verbergen of verwijderen.

Als er een prijs vermeld wordt of een site wordt ...