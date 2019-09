Bill de Blasio zet punt achter presidentscampagne

Bill de Blasio, de Democratische burgemeester van New York, heeft vrijdag bekendgemaakt een punt te zetten achter zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

De Blasio lanceerde in mei zijn campagne voor de Democratische nominatie. Hij zei vrijdag zijn campagne stop te zetten. ‘De tijd is duidelijk niet rijp voor mij’, zo citeerde CNN de politicus.

Hij zei verder te blijven werken als burgemeester van zijn metropool en ‘te blijven spreken voor de werkende klasse’. Tegen MSNBC zei De Blasio dan weer de Democratische kandidaat die het uiteindelijk wel wordt ‘voluit te zullen steunen’.

De Blasio was in mei de 24ste Democraat die zich kandidaat stelde om het volgend jaar te mogen opnemen tegen zittend president Donald Trump. De New Yorkse burgemeester, wiens ambtstermijn in 2021 afloopt, slaagde er echter niet in zich een nationaal profiel aan te meten, en bleef zodoende in de schaduw staan van meer uitgesproken kandidaten als Bernie Sanders en Elizabeth Warren.