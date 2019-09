De Ancienne Belgique bestaat vandaag 40 jaar. Op 21 september 1979 ging de muziektempel van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel open. Iedereen weet dat elke band van betekenis er passeert, maar waarom is de zaal rood gekleurd? Wie speelde er al het vaakst en welk concert verkocht het snelst uit? We leggen deze en andere vragen voor aan artistiek directeur Kurt Overbergh en Johan Ral. Hij schreef het boek ‘AB. Een muzikale geschiedenis.’ In de video hierboven volgende antwoorden.