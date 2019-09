‘Een open weg die je kan opslokken in een veelheid van schaduwen.’ Zo omschrijft Ian Clement, de zanger van rockband Wallace Vanborn, zijn ervaringen met psychose. Dat doet hij in een nieuwe song, ‘Source material’, die hij opnam met An Pierlé. Hun smeuïge duet klinkt als Isobel Campbell en Mark Lanegan, als Jane Birkin en Serge Gainsbourg: de schone en het beest.

Het nummer werd gemaakt voor de campagne Te Gek!?. Al vijftien jaar lang proberen ze het taboe rond psychosociale problemen te doorbreken. Op 10 oktober komt de verzamelbox 'ALLES' uit voor 15 jaar Te Gek!?, waarop het lied terug te vinden is. En op 27 oktober gaat in de AB een groot jubileumconcert '15 jaar Te Gek!?' door met oa Ian Clement en An Pierlé.