Mechelse binnenstad wordt fietszone

De volledige Mechelse binnenstad wordt vanaf november een fietszone. Dat houdt in dat alle straten omgevormd worden tot fietsstraten en de fietsers de snelheid van het verkeer bepalen. Fietsers mogen de volledige straatbreedte gebruiken en gemotoriseerd verkeer mag hen niet voorbij steken. Mechelen volgt hiermee het voorbeeld van Kortrijk.

De meer dan 180 straten van de Mechelse binnenstad zijn samen goed voor zo’n 30 km aan bijkomende fietsstraten. De Mechelse binnenstad was al een zone 30.

Het stadsbestuur had in januari, bij het begin van de nieuwe legislatuur, aangegeven dat het de ambitie heeft om van Mechelen dé fietsstad van Vlaanderen te maken. ‘Onze binnenstad wordt één fietsvriendelijk gebied waarbij de fietsers de snelheid van het verkeer bepalen’, zegt schepen voor Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open VLD). ‘We willen iedereen het signaal geven dat onze binnenstad een plek is waar je je als fietser comfortabel kan voelen.’

‘Dit biedt een antwoord op vragen die ouders soms van hun fietsende kinderen krijgen over veilig fietsen in de stad’, vult schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) aan. ‘In Mechelen is het duidelijk: in de binnenstad hebben fietsers alle ruimte en kunnen ze zich veilig in het verkeer begeven.’

Uitgebreide infocampagne

Om iedereen goed te informeren over de invoering van de fietszone wordt een uitgebreide informatiecampagne opgezet. De fietszone zal worden aangeduid met verkeersborden, tekens op het wegdek en belettering waar nodig.

‘We willen met de invoering van de fietszone mensen aansporen om nog meer de fiets te nemen om zich in Mechelen te verplaatsen, maar de auto blijft welkom en de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer wordt niet gewijzigd’, besluit Vandersmissen.

Het plaatsen van de verkeersborden en belettering gebeurt de volgende weken, tegen november wordt de fietszone ingevoerd.