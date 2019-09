België klaar voor Brexit - ‘in de mate van het mogelijke’

Er zijn al meer dan 300 douaniers aangeworven om de gevolgen van een Brexit op te vangen. Grote bedrijven kunnen hun formaliteiten in het bedrijf zelf vervullen.

De federale regering heeft vandaag een nieuwe stand van zaken gemaakt in de aanloop naar 31 oktober, de dag waarop de Britse premier Boris Johnson met zijn land de Europese Unie wil verlaten, met of zonder akkoord. Dat dreigt zware gevolgen te hebben voor de Belgische economie.

De federale regering heeft dit voorjaar al een reeks maatregelen genomen om de gevolgen op te vangen, de uitvoering daarvan loopt volop. Zo zijn er al 305 bijkomende douaniers aangeworven om de nodige grenscontroles uit te voeren. Er moeten er nog enkele tientallen bijkomen, maar kandidaten vinden is niet makkelijk. Ook transporteurs expeditiebedrijven zijn op zoek naar kandidaten met hetzelfde profiel, de concurrentie is dus groot.

De federale politie heeft dertig bijkomende agenten aangeworven om de gevreesde files van vrachtwagens naar de haven van Zeebrugge en naar de Franse havens te helpen kanaliseren. Daarbij wordt ook gedacht aan verkeersgeleiding.

Transportbedrijven in Centraal- en Oost-Europa wordt op het hart gedrukt om hun vrachtwagens niet op de weg naar België te zetten als hun douaneformaliteiten niet in orde zijn. Grote bedrijven in België zelf zullen hun formaliteiten op het bedrijventerrein zelf kunnen vervullen, zodat ze minder tijd verliezen onderweg.

Premier Charles Michel (MR) zegt dat ons land ‘klaar is - in de mate van het mogelijke’ om de schok van een Brexit op te vangen. Maar ons land blijft behoren tot de Europese landen die het hardst door de Brexit worden getroffen.