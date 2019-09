Lewis Hamilton geeft Max Verstappen het nakijken in Singapore

Tijdens de tweede oefensessie in Singapore was Lewis Hamilton in zijn Mercedes F1-bolide op het Marina Bay Circuit een fractie sneller dan Max Verstappen. De Nedelander was tijdens de eerste oefensessie nog de snelste maar moest nu iets meer dan een tiende toegeven.

1. L. Hamilton Mercedes 01:38.773 29

2. M. Verstappen Red Bull 01:38.957 29

3. S. Vettel Ferrari 01:39.591 31

4. V. Bottas Mercedes 01:39.894 30

5. A. Albon Red Bull 01:39.943 30

6. C. Leclerc Ferrari 01:40.018 31

7. C. Sainz Jr. McLaren 01:40.145 33

8. N. Hulkenberg Renault 01:40.324 30

9. L. Norris McLaren 01:40.361 35

10. P. Gasly Toro Rosso 01:40.637 32

11. D. Kvyat Toro Rosso 01:40.713 32

12. D. Ricciardo Renault 01:40.811 30

13. S. Pérez Racing Point 01:40.875 29

14. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:41.128 35

15. L. Stroll Racing Point 01:41.128 31

16. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:41.232 28

17. R. Grosjean Haas 01:41.392 26

18. G. Russell Williams 01:41.445 35

19. K. Magnussen Haas 01:41.564 30

20. R. Kubica Williams 01:42.177 35

