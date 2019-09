Het onderzoek naar een grootschalige spionagehacking bij Buitenlandse Zaken uit 2014 is zonder gevolg geklasseerd. ‘Er zijn te weinig elementen om iemand te vervolgen’, meldt het federaal parket.

In 2014 stelde de FOD Buitenlandse Zaken vast dat haar computernetwerk was besmet met complexe malware. Er waren tal van aanwijzingen dat die malware er was binnengebracht door Russische spionagediensten ...