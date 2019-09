In de podcast van de F1, 'Beyond the grid' genaamd, horen we deze keer een gesprek met Jos Verstappen. De vader van Max geeft zijn kijk op het heden en het verleden en op welke manier zijn carrière een rol gespeeld heeft in die van zijn zoon Max.

Tot op een bepaald punt vertonen de loopbanen van vader en zoon enige gelijkenissen. Jos deed het in zijn tijd goed in de opstapklasses en kwam met de nodige hype in de F1 terecht bij het Benetton van Flavio Briatore en Michael Schumacher. Achteraf bekeken was dat geen geschenk maar Jos heeft nergens spijt van, ook al was zijn carrière van tijd tot tijd gekruid met de nodige dosis pech.

Na zijn eigen carrière begon hij zich te concentreren op die van zoon Max. Hij legt uit dat de kleine Max het racen met de paplepel meegekregen heeft. Hij ging mee naar testsessies, hij was erg geïnteresseerd in de races en zijn grootvader had een kartteam. Als we daarbij het feit nemen dat zijn moeder Sophie een mooie kart-carrière achter de rug had mag er rustig gesteld worden dat het ten huize Verstappen altijd over racen ging.

Jos vertelt dat je al heel vroeg kon zien dat Max een natuurtalent was.

“Vanaf de leeftijd van zeven jaar zag je aan zijn rijkunsten dat hij talent had. Als hij buiten kwam op koude banden was hij altijd meteen een seconde sneller dan alle anderen. Dat wil zeggen dat als hij als eerste de eerste bocht inging dat hij na een ronde al een seconde voorsprong had, dat is volgens mij talent. Dat zie je ook in natte omstandigheden wanneer er weinig grip is.”

Wanneer Jos het heeft over de sterke vader-zoon relatie geeft de interviewer het voorbeeld van Lewis Hamilton die een paar jaar geleden vond dat hij wat meer afstand moest nemen van zijn vader. Verstappen Senior denk echter dat het tussen hem en Max ooit zover zal komen.



“Ik denk niet dat het ooit zover zal komen dat ik weg zal gaan. Ik laat hem zijn eigen ding doen en ben altijd een luisterend oor, ik ben er niet alleen om hem te wijzen op de slechte dingen maar ook om hem te motiveren. We hebben ook zijn manager Raymond die veel met hem praat, we hebben ook privé een erg goede relatie.”

Er wordt afgesloten met de vraag of Jos liever ziet dat Max successen boekt dan dat hij dat zelf twintig jaar geleden zou gedaan hebben en de Limburger antwoordt met een overduidelijke: “Natuurlijk!”

“Je wil altijd het beste voor je kinderen. Ik heb een goede tijd gehad in de Formule 1 en heb ervan genoten. Ik heb er geld mee verdiend en dat heeft ons gegeven wat we nu hebben,” besluit Verstappen.

