Klantvriendelijkheid staat centraal in élke retail-job

Het grote voordeel van werken in de retail is dat je zelfs met een korte opleiding kunt uitblinken in het vak. De voornaamste eigenschap, met name klantvriendelijkheid, is nu eenmaal iets dat je hebt, of niet. Vandaar dat VDAB Limburg vaak werkzoekenden op korte tijd klaarstoomt voor een job in de retail. Zoals Wafaa Al-hayyawi, een Iraakse die vandaag werkt in de Carrefour-supermarkt van Bilzen.

Er zijn uiteraard diverse functies in de retailsector. Een verkoper van tv-toestellen heeft niet hetzelfde profiel als iemand die de winkelrekken aanvult of verse vis moet portioneren. Toch is er een gemeenschappelijke factor die erg belangrijk is in elke winkel-job: klantvriendelijkheid. Er zijn technieken die in opleidingen worden aangeleerd om de klanten een beter gevoel te geven, maar toch is het een eigenschap die grotendeels tot de natuur van de medewerker behoort. Wie gezegend is met een flinke portie van die kwaliteit, heeft volgens VDAB Limburg niet veel extra ondersteuning nodig om uit te groeien tot een gewaardeerde retail-professional.

Zoals Wafaa Al-hayyawi, een 32-jarige dame, die 3 jaar geleden als vluchteling in ons land arriveerde. Toen ze na een taalopleiding klaar was voor de arbeidsmarkt, ging VDAB Limburg met haar aan de slag om een traject naar een geknipte job af te leggen. “Toen ik in België aankwam ben ik direct Nederlands gaan studeren”, vertelt ze. “En dat twee jaar lang. Daarna heb ik via de VDAB een opleiding van zes maanden gevolgd als winkelmedewerker-verkoopster. Daar heb ik niet alleen de specifieke terminologie en de praktische vaardigheden voor de job geleerd, maar ook meer algemeen hebben ze me uitgelegd hoe ik een cv moet opstellen en moet solliciteren.”

Ann Michielsens van VDAB Limburg volgde het traject op. "Wafaa volgde bij ons ook de opleiding Nederlands voor verkoop. Aan de hand van rollenspelen wordt de woordenschat geoefend die specifiek nodig is in een winkel. Daarnaast geven we ook computerlessen en sollicitatietrainingen. Zo vond Wafaa al heel snel een stageplek bij Carrefour in Bilzen. Nadien kreeg ze daar een IBO-contract en ondertussen is ze een vaste kracht.”

