Honderden migranten in Brussel dreigen terug op straat te belanden

22/12/2018

Van transmigrant tot asielzoeker: ‘Ik klim nooit meer in een vrachtwagen’

‘Ze willen geen asiel, ze willen naar het Verenigd Koninkrijk.’ Theo Francken wist zich geen raad met de vele transmigranten. Nu het moeilijker wordt om in Engeland te raken, wordt België voor velen toch een optie. ‘De volgende keer dat we elkaar zien, praten we in het Nederlands.’