Zonovergoten weekend op komst

De zon is vanaf vrijdag volop van de partij, met maxima die in het weekend boven 25 graden kunnen klimmen. Vanaf zondagavond en begin volgende week verhoogt de kans op regen. Dat meldt het KMI.

De dag start vrijdag nog fris met mogelijk wat lichte grondvorst in de Ardennen en de Kempen. In het noorden behoren nevel en een plaatselijke mistbank tot de mogelijkheden. Nadien wordt het zonnig, met maxima tussen 16 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 21 graden elders. De wind waait matig uit het oosten.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het helder en rustig. De minima schommelen tussen 4 en 11 graden bij een zwak tot meestal matige wind uit het oosten tot het zuidoosten.

Zaterdag wordt een zonovergoten dag. Het is ook warm voor de tijd van het jaar met maxima van 22 tot 26 graden. En ook zondag blijft het even warm en houden we het meestal droog, maar op het einde van de dag of ‘s avonds gaat het regenen vanaf het westen.

Vanaf maandag wordt het wisselvalliger, met perioden van regen of buien bij maxima rond 18 of 19 graden.