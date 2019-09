Klimaatstakers trekken wereldwijd de straat op

In de aanloop naar de VN-klimaattop volgende week zullen vrijdag miljoenen mensen hun school, huis of kantoor verlaten en de straat op gaan. Met deze globale klimaatstaking willen de organisatoren wereldwijd jongeren, maar ook vakbonden, werknemers en bedrijven mobiliseren om dringende maatregelen tegen de klimaatverandering te vragen. Op de website van de Global Climate Strike staat te lezen: ‘Ons huis staat in brand - laat ons ernaar handelen. We vragen klimaatrechtvaardigheid voor iedereen.’

Geïnspireerd door de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) zijn er in zowat 150 landen acties gepland. ‘Weldra gaat de zon op op vrijdag 20 september 2019’, kondigde de Zweedse donderdag op Instagram aan. ‘Veel geluk aan Australië, de Filipijnen, Japan en de eilanden in de Stille Oceaan. Jullie starten!’

It’s early morning in the Pacific. Soon the sun will rise on September 20th 2019. Good luck Australia, The Philippines, Japan and all the Pacific islands. You go first! Now lead the way!#fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate

(NZ + many others go next week.) pic.twitter.com/u1pji4SySN