AA Gent sleept zich na kolossale blunder van Kaminski toch voorbij Saint-Etienne in de Europa League

AA Gent heeft net zoals Standard zijn eerste groepsmatch in de Europa League gewonnen. De Buffalo’s klopten het Franse Saint-Etienne met 3-2 in een match met twee gezichten. AA Gent speelde 65 geweldig sterke minuten met twee knappe goals van Jonathan David en een owngoal van Perrin, maar verspeelde in de slotfase ei zo na de overwinning nadat doelman Thomas Kaminski kolossaal blunderde op een terugspeelbal. AA Gent deelt de leidersplaats met VfL Wolfsburg, dat FC Oleksandriya met 3-1 versloeg.

Chronometer in de hand en… TAK. 4’36”. Het duurde niet eens vijf volle minuten vooraleer de Ghelamco Arena het eerste fantasietje mocht verwelkomen: een balletje achter het steunbeen, getekend Roman Yaremchuk. Die kon moeilijk achterblijven nadat Vadis Odjidja vorige zondag tegen KV Mechelen zes, zeven, acht keer de hak gebruikte in zijn passing. Waar de Buffalo’s toen na negentig minuten gestopt waren, leken ze gisterenavond vanaf minuut één gewoon door te gaan.

Klink in de hand

Omdat het kon. Drie minuten eerder was de bal immers al in het mandje verdwenen. Een goal van Jonathan David, het eindresultaat na een straffe run van Yaremchuk op de linkerflank, maar het echte levenswerk van Elisha Owusu, die even daarvoor de bal recupereerde en drie man op het verkeerde been zette. Als Moses Simon destijds de man van twintig miljoen was, dan durven we Michel Louwagie niet vragen welk bedrag hij nu al op het hoofd van de Franse middenvelder plaatst.

Ja, het draaide bij de thuisploeg. Nog maar eens. En dan vergeet je veel. De foute opstelling die afgelopen zondag in de perszaal verspreid werd, bijvoorbeeld. Of de muziekovergangen die tijdens de build-up naar de wedstrijd nog niet helemaal goed zat. Om maar te zwijgen van de klink van de perszaal, die ondergetekende bij het verlaten van het pand plots in zijn hand had. Kleine, praktische dingetjes, die niemendalletjes zijn als alles op het veld wel werkt.

Want dat doet het. Werken, draaien, in elkaar klikken. Na die openingsgoal tegen Saint-Étienne freewheelde Gent wat door de match. Met niet al te veel dreiging, maar wel met dominantie. Daarbij ook geholpen door de driemansdefensie, die de bezoekers op de mat brachten. Wetende dat én Yaremchuck én Laurent Depoitre constant die ruimtes op de flanken opzochten, leek ons dat niet de allerbeste zet te zijn. Een halfuur heerschappij waren we ondertussen ver en onze overwinningsrede kreeg al mooi vorm.

Maar dan. Een nieuw hakje. Odjidja deze keer. Balverlies op de eigen helft en Gent even uit positie. Saint-Étienne speelde slim lang naar Romain Hamouma, die perfect aflegde op Wahbi Khazri. Verschroeiend was diens uithaal: 1-1. Zomaar. Onnodig.

Niet dat alles rozengeur en maneschijn is in het systeem van AA Gent – het uitvoetballen achterin vindt nog te vaak geen oplossing en Michael Ngadeau maakt in de defensie ook wekelijks een foutje – maar dit had gewoon niet gehoeven. Het enthousiasme en het aura van onverwinnelijkheid dat zich stilaan vormde, smolt als sneeuw voor de zon. Doodzonde.

Gelukkig was er voor rust nóg een hakje. Van Depoitre deze keer. Die werd heel knap weggestuurd op rechts en legde de bal met een perfecte toets panklaar voor David. Ja, die weer. Een schot, een nieuwe goal.

Foto: BELGA

De negende van het seizoen voor de Canadees en weer eentje dat tot stand kwam na samenwerking met een lid van het spitsenduo Yaremchuk-Depoitre. Wat een drie-eenheid is dat aanvallend compartiment van Gent dit seizoen toch. Vlot scorend, vlot assists uitdelend, vlot elkaar vindend, vlot aanwezig in de zestien. De prestaties van de drie aanvallers inspireerde de communicatiekanalen van AA Gent zelfs tot een nieuwe hashtag: #DYD. Het is nog geen #MSN of #CR7, maar bon: naar Belgische normen ga je niet meteen heel veel beter vinden.

Flater Kaminski

Maar goed, dit alles was nog maar één helft. Na de pauze kon alles nog keren. Het leek ook even dat dit zou gebeuren aangezien Gent angstig werd, minder precies, minder dominant, meer gefocust op de verdediging. Echte kansen leverde dat niet op, maar die constante dreiging hield het stadion wel bij de keel. Tot op het uur. Tot het moment dat een stilstaande fase – een vrije trap – via Mikael Lustig bij Loïc Perrin kwam, die niet anders kon dan de bal in eigen doel verwerken. Niets zegt meer ‘dominantie’ dan ook nog eens je standaardsituaties die op punt staan. 3-1. Nadien liep het niet meer mis. Ondanks een joekel van een flater van Thomas Kaminski – het soort dat je maar één keer in je carrière maakt–, ondanks een switch naar een driemansdefensie en bijhorend terugzakken, ondanks een bal op de paal van ene Robert Beric, ondanks aardig wat bibbergeld.

Foto: Photo News

De zege was binnen, de eerste echte test van het seizoen werd met onderscheiding afgesloten en een nieuwe thuisoverwinning zette de al ijzersterke thuisreputatie nog wat extra kracht bij. Of Gent zondag bij momenten even dominant voor de dag zal komen op het veld van Zulte Waregem, betwijfelen we – ook in het verloren tussendoortje begin augustus op Moeskroen was er sprake van decompressie – maar de Buffalo’s hebben wel getoond dat ze er dit seizoen op de grote momenten zullen staan. Het wordt een leuke campagne. In Europa, maar ook in eigen land.

