Voor baby Pia is er nu hoop. Maar wat met de anderen?

Als Pia in Wallonië was geboren, had ze veel sneller de diagnose SMA gekregen. Vlaanderen is terughoudender wat de screening van pasgeborenen betreft.

De zeldzame spierziekte van baby Pia had eerder behandeld kunnen worden, als zij daar kort na haar geboorte op was gescreend. In Vlaanderen heeft de overheid beslist om zo’n screening niet aan te bieden. In Wallonië bestaat die wel. Daar helpt de farmaceutische industrie een handje mee, waardoor veel meer mogelijk is. Maar moeten we dat wel willen? ‘De gezondheidskosten swingen de pan uit.’

