Onze recensent keek naar ‘Merci voor de muziek’: ‘Het programma wil ons een warm gevoel geven vanbinnen. Dat lukte, maar dan van het brandend maagzuur.’

Bart Peeters is gemaakt van piepschuim en ijzerdraad, dat is wetenschappelijk vastgesteld. Waarvan Nora Gharib is gemaakt, moet nog verder worden onderzocht (ze is jong, er is tijd). Wie dat moet onderzoeken ...