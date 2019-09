Beste vastgoedprojecten van ons land staan in Brussel, Leuven en Tongeren

De beste Belgische vastgoedprojecten van 2019 zijn donderdagavond bekroond tijdens de tweede editie van de Real Estate Society (RES) Awards in Knokke-Heist.

De RES-awards prijzen buitengewone Belgische bouwprojecten in drie sectoren: residentieel vastgoed, (semi-)publiek vastgoed en institutioneel investeringsvastgoed. Een achtkoppige jury koos de beste vastgoedprojecten uit inzendingen van meer dan dertig projectontwikkelaars en architecten.

Het eerste project dat in de prijzen viel, was de nieuwe hoofdzetel van de coöperatie Cera in de Muntstraat in het centrum van Leuven. Het hoofdkantoor Cera, een realisatie van de Gentse architecten Robbrecht & Daem won in de categorie ‘Beste project voor institutionele investeerders’.

Hoofdkantoor Cera, Leuven Foto: Kristien Daem

In de categorie ‘Beste residentiële ontwikkeling’ werd de Chocoladefabriek in Merem bij Tongeren als winnaar uitgeroepen (zie openingsbeeld). Dit monumentaal pand met industrieel karakter werd herbestemd tot een woongebouw midden in het groen.

De prijs voor ‘Beste (semi-)publieke project’ ging naar Tivoli GreenCity in Brussel. De nieuwe wijk in Laken bestaat uit 271 appartementen, 126 sociale woningen, twee crèches, winkels en diensten.

Tivoli GreenCity, Brussel

De jury van experts en prominenten, onder wie de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en Brussels bouwmeester Kristiaan Borret, loofde de laureaten voor hun sterke inspanningen. ‘We proberen het streven naar innovatie, kwaliteit en duurzaamheid van talentvolle architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven extra in de verf te zetten en nog verder aan te moedigen’, zegt Frederik Lesire, RES-bestuurder.