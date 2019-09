Grosu wint in Slovakije, Lampaert nu wel leider

Eduard Michel Grosu (Delko Marseille Provence) heeft donderdag de tweede rit in de Ronde van Slovakije (2.1) gewonnen. De Roemeen was na 226,6 km van Bardejov naar Ruzomberok de snelste in een sprint. Hij haalde het voor Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step) en de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Lampaert is de nieuwe leider dankzij de bonificatieseconden.

Het peloton kreeg donderdag de langste rit in deze Ronde van Slovakije voorgeschoteld, 226,6 km door het middengebergte, al waren de laatste 70 km wel vlak richting de finish. Idar Andersen, Rémy Rochas en Martin Salmon schoven mee in de vroege vlucht die maximaal 8:15 kreeg van het peloton waar Deceuninck - Quick-Step samen met Groupama-FDJ controleerde.

Op 20 km van de finish liep het verhaal voor het trio ten einde, de sprint werd voorbereid, positionering was belangrijk door de technische finale met 700 meter kasseien in de finale, lichtjes hellend en met vier bochten in de laatste 400 meter. Het was Grosu die van ver aanzette en enkele meters nam. Lampaert en Démare probeerden nog wel, maar kwamen net te laat. De zege voor de Roemeen dus, zijn vierde van het seizoen na twee ritzeges in de Tour of Qinghai Lake en de Ronde van Limburg.

Lampaert neemt de leiderstrui over van Stefan Küng dankzij de bonificaties. Ook woensdag stond hij al eens op het podium in de leiderstrui, maar moest hij die nadien afstaan toen de jury de resultaten van de openingsrit had herbekeken.