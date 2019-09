N-VA wil inburgeringsattest in land van herkomst opleggen bij gezinshereniging

Als het van N-VA afhangt, moet wie in het kader van gezinshereniging naar ons land wil komen, al in zijn herkomstland een inburgeringsattest halen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat Yoleen Van Camp en Theo Francken donderdag hebben ingediend.

Wie naar hier komt in het kader van gezinshereniging, zou eerst onze taal en waarden en normen moeten aanleren in het land van herkomst. Een attest van inburgering en taalkennis worden vereisten voor de gezinshereniging, klinkt het in het wetsvoorstel van N-VA-politici Yoleen Van Camp en Theo Francken.

De wet op de gezinshereniging werd in 2011 stevig aangescherpt, met de invoering van inkomens- en huisvestingsvoorwaarden. Gezinshereniging blijft evenwel een van de belangrijkste migratiekanalen en het grootste kanaal van passieve migratie waarlangs migranten zich in dit land vestigen.

‘Dit land kent een zeer hoge passieve migratie, tegenover actieve migratie. Het evenwicht is zoek’, menen Van Camp en Francken. Daarom stellen ze voor de voorwaarden voor gezinshereniging opnieuw te verstrengen door het invoeren van een inburgeringsattest. Eerder was er al een voorstel voor hogere inkomensvereisten.

‘Een inburgeringsattest zal er ook voor zorgen dat de integratie in de maatschappij in dit land bij aankomst versnelt, wat in het belang is van onze ganse samenleving maar zeker ook van de migrant’, aldus Van Camp.