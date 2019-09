Robert Kubica verlaat eind dit seizoen het Williams F1 team

De Pool Robert Kubica heeft vandaag zijn afscheid van het Williams F1 team aangekondigd.

Kubica maakte dit jaar na een afwezigheid van acht jaar een veelbesproken comeback in de Formule 1. Voorafgaand aan zijn comeback waren er heel wat vraagtekens over zijn fysieke paraatheid. Na zijn zware rallycrash in 2011 verloor Kubica immers bijna een hand en de prestaties van de Pool werden dan ook onder een vergrootglas bekeken.

De comeback van Kubica draaide zeker en vast niet uit op een succes. Deels viel dit toe te schrijven aan de F1-bolide van Williams die niet competitief was maar Kubica moest ook opboksen tegen het jonge talent George Russell.

Kubica liet de voorbije weken reeds blijken dat hij aan het overwegen was wat hij volgend jaar zou doen en nu hebben we alvast de zekerheid dat Kubica volgend jaar niet voor Williams zal rijden.

"Ik wil het team bedanken voor de voorbije twee jaren waarin ze mij ondersteunden in het verwezenlijken van mijn comeback op de F1-grid," zei Kubica in de aanloop naar de GP van Singapore.

"Ik heb genoten van mijn tijd bij ROKiT Williams Racing, dit als reserve- en ontwikkelingsrijder en dit jaar als racepiloot. Ik heb echter het gevoel dat het nu de tijd is om aan een volgend hoofdstuk in mijn carrière te beginnen."

Voor volgend jaar is Kubica alle mogelijkheden aan het bekijken. Het valt dus nog niet helemaal uit te sluiten dat we Kubica volgend jaar alsnog in de Formule 1 zien, al lijkt de kans groot dat de Pool eerder andere horizonten zal verkennen.

