Huiszoeking bij Proximus-ceo Leroy

Brusselse speurders hebben vanochtend een huiszoeking gedaan bij Dominique Leroy, de ontslagnemende ceo van Proximus. Dat bericht Knack en wordt bevestigd aan ‘De Standaard’ door het parket.

Het Brussels parket laat weten dat er ‘verschillende huiszoekingen gedaan zijn in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar Dominique Leroy’. Over de inhoud van het onderzoek kan het parket niets zeggen.

Leroy, sinds januari 2014 gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Executief Comité van de Proximus Groep, kondigde eerder deze maand haar overstap aan naar het Nederlandse telecombedrijf KPN. Dat vertrek kreeg een zuur kantje toen bleek dat Leroy een maand voor de aankondiging een pakket aandelen ter waarde van ruim 285.000 euro te gelde had gemaakt. Beurswaakhond FSMA is een onderzoek gestart om te zien of het om handel met voorkennis ging, maar het is niet duidelijk of de huiszoekingen daarmee verband houden.

