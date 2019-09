Vanavond op tv: Christian Bale in de voetsporen van Mozes

Een avond voor de buis gepland? Naast de gekende actualiteitsprogramma’s kunt u ook kiezen voor een duik in het verleden, zelfs tot Bijbelse tijden.

THE CAMERON YEARS

BBC 1, 22.00-23.00 uur

In deze tweedelige documentaire onderzoekt Ian Leese de politieke erfenis van David Cameron, de voormalige premier van Groot-Brittannië die destijds op het ingenieuze idee kwam om het volk te laten stemmen over het verlaten van de Europese Unie. Cameron komt zelf ook aan het woord en laat in zijn kaarten kijken.

CONVERSATIE MET ROMY SCHNEIDER

NPO 2, 22.55-23.55 uur

In een exclusief, nachtelijk interview met de Duitse journaliste Alice Schwarzer wierp Romy Schneider in 1976 voor het eerst een licht op haar gekwelde ziel. Ruim veertig jaar later kijkt Schwarzer terug op hun gesprek.

EXODUS: GODS AND KINGS

Q2, 20.35-23.20 uur

Christian Bale speelt Mozes, de geliefde adoptiefzoon (en veldheer) van de farao die zijn Joodse origine leert kennen en zijn volk naar het Beloofde Land leidt. Geen verrassingen wel, het eindigt precies zoals in de Bijbel.

TERZAKE

Canvas, 20.00-20.35 uur

Terzake voelt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan de tand naar aanleiding van de zaak van Pia, de baby die een beroep moest doen op liefdadigheid om extreem dure medicijnen te kunnen betalen. Verder nog reportages over de sluiting van het opvangcentrum in Haren en over de omstreden mijnbouw in Alaska.

VANDAAG

Eén, 21.55-22.45 uur

Danira Boukhriss Terkessidis ontvangt vandaag Conner Rousseau, die op zijn 26ste voorzitter van de SP.A wil worden. Ook Jan Bistiaux schuift mee aan tafel. Hij verloor zijn schoonzus bij de ramp met vlucht MH17 en doet zijn verhaal. Tot slot komen Jelle De Beule en Kim Snauwaert vertellen hoe ze zonder echte acteursopleiding aan de slag gingen in de film The best of Dorien B.