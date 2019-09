Handgranaat gevonden bij flatgebouw in Ekeren

In het Antwerpse district Ekeren is donderdag een granaat aangetroffen in wat bosjes in de buurt van een leegstaand gebouw in de Renaat Veremansstraat. Ontmijningsdienst Dovo ontfermt zich over het springtuig.

Het waren stadsarbeiders die het explosief aantroffen in de bosjes bij een flatgebouw in renovatie in de wijk Rozemaai in Ekeren.

Het is niet bekend of het gaat om een moderne granaat, dan wel een oud oorlogstuig. Het is dan ook nog niet duidelijk of het incident kadert in het aanhoudende Antwerpse drugsgeweld, waarbij de voorbije maanden verschillende granaten werden gevonden of zelfs ontploften.

Toen het voorwerp in kwestie werd gevonden, verwittigde de politie Dovo en stuurde hen een foto door. Het bleek te gaan om een echte granaat. Het doodlopende stukje straat waarin de granaat lag, werd tijdelijk afgesloten tot het springtuig veilig verwijderd was.

Voorlopig is het niet duidelijk of de handgranaat bewust op de locatie gelegd werd of daar toevallig terecht kwam. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie, die onderzoekt ook de verschillende granaataanslagen die aan het Antwerpse cocaïnemilieu gelinkt zijn.