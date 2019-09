VS bombarderen ‘per vergissing’ Afghaanse landbouwers: minstens dertig doden

Bij een Amerikaanse droneaanval gericht tegen Islamitische Staat zijn woensdagnacht minstens dertig Afghaanse landbouwers om het leven gekomen. Veertig mensen raakten gewond, er zouden ook nog heel wat vermisten zijn. Afghaanse regeringsbronnen spreken van ‘een vergissing’.

Het doelwit van de droneaanval was een schuilplaats van terroristen van Islamitische Staat, maar in plaats daarvan werden tientallen landbouwers geraakt die na een werkdag op hun akkers aan het uitrusten waren. De boeren waren pijnboompitten aan het oogsten in het bergachtige Wazir Tangi, in het oosten van de provincie Nangarhar.

‘De landbouwers zaten samen bij een kampvuur, toen een drone hen trof’, zegt een lokale leider tegen het persagentschap Reuters. Het Afghaanse ministerie van Defensie en een hooggeplaatste Amerikaanse official in hoofdstad Kaboel bevestigen de droneaanval, maar gaven geen details over het aantal slachtoffers.

‘Het Amerikaanse leger heeft een droneaanval uitgevoerd, gericht tegen terroristen van Islamitische Staat in Nangarhar’, zegt een Amerikaanse legerwoordvoerder tegen Reuters. ‘We zijn op de hoogte van berichten over burgerdoden en werken samen met lokale autoriteiten om de ware toedracht te achterhalen.’

Kritiek op droneaanvallen

‘We kwamen uit verschillende provincies om er te werken, omdat het oogsttijd is. Wij zijn ‘s avonds laat begonnen en zijn doorgegaan tot in de vroege ochtend. We lagen in onze tenten toen de droneaanvallen begonnen’, vertelt de 22-jarige Pir Mohammad, opgenomen in een ziekenhuis Jalalabad, aan persagentschap AFP.

In een recent rapport uitten de Verenigde Naties nog kritiek op de droneaanvallen in Afghanistan. Volgens de VN-missie in Afghanistan (United Nations Assistance Mission to Afghanistan, UNAMA) werden in de eerste helft van 2019 meer burgers werden gedood door pro-regeringstroepen dan door rebellen. Dat komt voornamelijk door Afghaanse en Amerikaanse luchtaanvallen, aldus UNAMA.

De VS hebben nog steeds zo’n 14.000 troepen gestationeerd in Afghanistan. Ze leiden voornamelijk Afghaanse militairen op en voeren antiterreuracties tegen Islamitische Staat en de Taliban.