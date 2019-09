CBD, ook wel ‘legale cannabis’ genoemd, dringt nu ook door tot de modesector. Het Amerikaanse merk Acabada brengt voor het eerst sportkleding met CBD uit. Een primeur met een Belgisch kantje.

De sportbeha’s, topjes en leggings van Acabada verschillen qua look niet zo heel erg van hun concurrenten. Toch is de collectie van het nieuwe New Yorkse sportswearmerk een wereldprimeur. Want de sportkleding ...