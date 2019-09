De Belgische F-16-piloot die in een hoogspanningslijn is terechtgekomen ‘heeft uitzonderlijk veel geluk gehad'. Dat zegt Tom Demeyer van netbeheerder Elia.

Volgens Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, is de piloot die lange tijd met zijn parachute aan een hoogspanningslijn hing, ‘een uitzonderlijk geval’. ‘Bij gelijksoortige incidenten liep het de voorbije jaren slecht af’, zegt Tom Demeyer.

Elia benadrukt dat de precieze omstandigheden van de crash in Frankrijk voorlopig nog onduidelijk zijn. ‘We weten niet of de lijn gebruikt werd en waar de piloot precies hing. Toch blijft dit uitzonderlijk.’ Maar hoe is het mogelijk dat de piloot er zonder kleerscheuren vanaf kwam?

‘Een mast bestaat uit twee rijen met drie fases (of kabels) aan wisselspanning. Die kabels zijn niet geïsoleerd - want de lucht dient als isolatie. Als de piloot slechts één lijn of fase heeft geraakt, dan is het mogelijk dat hij niet meteen geëlektrocuteerd werd. Het is net zoals bij vogels: ook die kunnen langere tijd op één van de kabels gaan zitten zonder geëlektrocuteerd te worden’, zegt Demeyer. ‘Mocht de piloot twee fasen aangeraakt hebben, dan zou er direct elektrocutie plaatsvinden.’

Vlamboog

Mogelijk raakte de piloot ook de aardingskabel - die ligt boven de ‘gevaarlijkste’ kabels en dient als bliksemafleider. ‘Maar dat is momenteel moeilijk te zeggen.’ Een andere optie is ook dat de stof van de parachute gemaakt is uit isolerend materiaal. ‘In elke situatie heeft de piloot heel veel geluk gehad. Het is in de recente geschiedenis nog nooit voorgekomen dat er niets gebeurde.’

Normaal gezien is zelfs dichtbij een lijn komen heel gevaarlijk. ‘Aanwezigheid is genoeg om een vlamboog te doen overslaan op het lichaam’, aldus Elia.

Demeyer benadrukt dat het niets te maken heeft met het feit dat de piloot de grond niet raakte. ‘In Mol was er eerder dit jaar een incident waarbij confettislingers zijn afgeschoten binnen de perimeter. Dat was voldoende voor een overslag. Er is dus niet echt verbinding met de grond nodig.’ Ook van een kooi van Faraday, zoals bijvoorbeeld uw wagen tijdens een blikseminslag, is geen sprake.

Niet voor herhaling vatbaar dus. ‘Sowieso moeten mensen te allen tijde wegblijven uit de buurt van hoogspanningslijnen.’