Opmerkelijke transfer voor Westerlo: aanvaller die naam maakte in Turkije, Afrika Cup won en WK speelde, tekent contract

De Nigeriaanse aanvaller Emmanuel Emenike versterkt de rangen van Westerlo. Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht en werd donderdag officieel bevestigd door de Kemphanen.

Hij zat al een jaar zonder club maar vond nu onderdak in 1B bij Westerlo, waar hij al een poos meetrainde. De ex-international zette zijn handtekening onder een contract voor een seizoen (met optie).

Foto: AP

Carrière

De 32-jarige Nigeriaan heeft er al een interessante carrière opzitten. In de zomer van 2009 kwam hij vanuit Zuid-Afrika naar Turkije, waar hij eerst voor Karabükspor en daarna voor Fenerbahce speelde. Met de Turkse topclub won hij in 2014 de titel en een jaar later de supercup. ‘Fener’ had Emenike eerst voor 9 miljoen euro gekocht van Karabükspor, daarna voor 10 miljoen verkocht aan Spartak Moskou en dan weer voor 13 miljoen euro terug overgenomen van de Russen.

In totaal kwam Emenike aan 34 doelpunten en 21 assists in 94 Süper Lig-optredens, plus 21 doelpunten in 42 wedstrijden in Rusland en twee goals in de Champions League. Nadien ging het naar Al-Ain, dat de Nigeriaan een half jaar verhuurde aan West Ham. In Engeland lukte het niet voor de aanvaller, die daarna voor Olympiakos en Las Palmas uitkwam.

Foto: REUTERS

Nadat zijn contract bij de Griekse topclub afliep, zat de 37-voudige international zonder club. Met Nigeria won hij in 2013 de Afrika Cup. Emenike scoorde toen vier keer op weg naar de titel. Een jaar later deed hij mee op het WK in Brazilië en gaf hij twee assists, tegen Bosnië en Argentinië. Zijn laatste interland dateert wel van 2015. Emenike kwam tot negen interlandgoals.