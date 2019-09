In China is uitgeklaard waar het mysterieuze lang donker object vandaan komt dat onlangs gefilmd werd in de Yangtze-rivier. De beelden werden ondertussen miljoenen keren bekeken. Omdat het op de beelden leek alsof het om een lang zeewezen ging dat door het water schoof, werd er al gesproken van het ‘Monster of the Three Georges’, naar de drie aangrenzende riviergeulen in de buurt.

Dinsdag ontrafelden arbeiders van een aanlegsteiger voor ferry’s stroomafwaarts het mysterie. Ze haalden een 20 meter lang stuk zwart plastic uit het water. Waarschijnlijk gaat het om een industriële airbag die afkomstig is van een nabijgelegen scheepswerf.