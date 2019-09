Klopt het dat ons land ooit 160 F-16’s had? Wanneer komt die felbesproken F-35? En heeft slijtage iets te maken met het ongeval van vandaag?

De Belgische F-16’s zijn bijna allemaal dertigers. Ons land heeft nog maar een derde van het aantal toestellen dat het ooit in gebruik had. In 2023 begint de vervanging door de F-35.

Hoeveel F ...