Het was woensdagavond even schrikken voor de bewoners van de Franse gemeente Armentières. Een zwarte panter maakte er een wandeling over enkele daken. De politie en de brandweer werden ingeschakeld, en die stelden meteen een perimeter in.

Het dier vond op zijn weg uiteindelijk een open dakraam langs waar het een woning binnengeraakte. De brandweerlui konden het beest daar in het nauw drijven, waarna een opgetrommelde dierenarts de panter verdoofde. Waar het dier vandaan komt is nog onduidelijk, maar mogelijk werd het door een buurtbewoner illegaal als huisdier gehouden.