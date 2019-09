Boris Johnson overweegt Lagerhuis gesloten te houden, zelfs als rechtbank dat illegaal zou noemen

De Britse regering denkt eraan het Lagerhuis sowieso gesloten te houden tot 14 oktober, zelfs als het Hooggerechtshof zou besluiten dat die tijdelijke sluiting illegaal is. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die een advocaat donderdag openbaar heeft gemaakt.

‘Wat het hof ook besluit, het is uiteindelijk nog steeds aan de premier om te besluiten of het parlement voorlopig gesloten blijft of niet.’ Dat staat te lezen in een document, afkomstig van de Britse regering, dat advocaat Jo Maugham donderdagmiddag via Twitter deelde. Maugham is een van de advocaten die in Schotland een rechtszaak begon tegen de tijdelijke sluiting van het Lagerhuis.

Concreet zou, indien het Hooggerechtshof de huidige tijdelijke opschorting illegaal verklaart, premier Johnson dan meteen een nieuwe, tijdelijke opschorting tot 14 oktober bevelen.

Rechters van het Hooggerechtshof hebben de voorbije twee dagen herhaaldelijk aan vertegenwoordigers van de regering gevraagd wat premier Johnson zou doen, indien de tijdelijke sluiting van het parlement onwettelijk wordt verklaard. De Britse regering wilde aanvankelijk niet op die vraag ingaan vooraleer het Hooggerechtshof tot een besluit was gekomen, zei ze. Johnson verklaarde zelf dat de regering zich zou neerleggen bij het vonnis van de rechters, wat dat ook zou zijn.

Maar nu heeft advocaat Jo Maugham documenten verspreid waaruit een andere strategie blijkt. 'Erg opmerkelijk materiaal', noemt Maugham die tegen televisiezender Sky News.

Here is the Government's Submissions on Remedy, just mentioned. 1 of 2 pic.twitter.com/98fMWa48un — Jo Maugham QC (@JolyonMaugham) September 19, 2019

De premier besliste eerder om de werkzaamheden van het parlement vijf weken lang op te schorten. Officieel wil hij zijn regering de tijd geven zich voor te bereiden op de regeringsverklaring van 14 oktober, maar volgens de oppositie was het vooral de bedoeling het parlement vleugellam te maken tot vlak voor de voorgenomen Brexit-datum van 31 oktober.