Vincent Kompany zéér waarschijnlijk nog niet klaar voor topper tegen Club Brugge: “We moeten ons hoofd gebruiken”

Voor zijn eerste topper tegen Club Brugge kan Anderlecht-coach Simon Davies niet rekenen op een fitte Vincent Kompany en ook niet op spits Kemar Roofe. Dat vertelde de Engelse coach van paars-wit zonet op zijn persconferentie. Voor Adrien Trebel is er wel hoop. “Hij traint goed en hij is fit. Dus komt hij ook in aanmerking voor een selectie’, aldus Davies.

De hamvraag op de persconferentie van Davies was: “Geraakt Vincent Kompany net op tijd klaar voor de topper of niet?”. Het eerste antwoord van Davies liet nog wat ruimte voor twijfel. “Vinnie heeft deze week een goede evolutie doorgaan. Maar de match tegen Club Brugge komt mogelijk nog te vroeg (’possibly too early’).”

Toen er wat later gevraagd werd om iets specifieker te zijn over de fysieke toestand van Kompany, bleek dat er weinig kans is dat we Vince zondag aan het werk zullen zien.

“We willen niet rushen. We gaan niet overhaasten. Niet met Vinnie en ook niet met andere spelers. We gaan hem niet klaarstomen voor één wedstrijd als dat kwalijke gevolgen kan hebben voor de rest van ons seizoen. We moeten ons hoofd gebruiken en geduld tonen. Dat is frustrerend voor ons maar nog meer voor de spelers die nu geblesseerd zijn. Vinnie is bijna wanhopig om te spelen maar we moeten denken op de lange termijn. Eenmaal al onze geblesseerde spelers opnieuw fit zijn, dan staan we er heel goed voor.”

Geen Roofe

Ook in de spits zal Davies moeten blijven roeien met beperkte riemen. Kemar Roofe is nog altijd niet speelklaar. “Het gaat elke dag een beetje beter met hem. Maar hij traint nog niet alles met de groep en moet voorlopig contacten nog vermijden.”

Peter Zulj is er zondag mogelijk wel opnieuw bij na zijn neusoperatie. “Hij heeft de voorbije twee dagen getraind met een masker. We gaan kijken hoe het de volgende dagen loopt. Hij is niet langer geblesseerd maar heeft wel net een operatie achter de rug.”

Quid Trebel?

Als Zulj zondag niet haalt, dan wordt een comeback van verloren zoon Adrien Trebel in de kern van Anderlecht wel heel waarschijnlijk. Davies sloot een terugkeer van de Franse middenvelder alvast niet uit.

“De transferperiode ligt achter ons. Iedere speler waarover we beschikken maakt nu dus kans om te spelen. Ook Adrien. Hij traint goed en heeft maandag nog een wedstrijd gespeeld met de U21. Er is geen enkel fysiek of conditioneel probleem, waardoor we hem niet zouden kunnen selecteren. De enige overweging die we maken bij het opstellen van onze selectie is ons eigen ‘gameplan’.”

“Balbezit is niet voldoende”

Davies en Kompany zijn alvast niet van plan om veel aan dat gameplan te sleutelen. “Jullie zullen zondag zeker geen ander Anderlecht te zien krijgen. We geloven nog altijd heel erg in wat we aan het doen zijn. We gaan onze manier van spelen niet veranderen maar we beseffen heel goed dat het in voetbal draait om winnen.”

“We willen ook zondag meer balbezit hebben dan de tegenstander maar balbezit alleen is niet voldoende. We willen winnen. Niemand is tevreden met de resultaten tot dusver. Iedereen wil resultaten beginnen boeken. Ik ben overtuigd dat we daar dichtbij zijn. Maar dichtbij is niet goed genoeg. Die kloof moeten we nog zien te overbruggen. Ik geloof dat we dit seizoen nog zullen meedraaien in de top.”

En wat met… Anthony Vanden Borre?

Davies ging tot slot wat dieper in op de test van Anthony Vanden Borre. De verloren zoon mag van paars-wit enkele maanden meetrainen met de U21. “Anthony speelde in het verleden geweldige matchen, en krijgt nu tijd om weer topfit te geraken. Nadien zullen we kijken wat zijn niveau is. Er staat totaal geen druk op hem. Als hij weer een hoog niveau haalt, vormt hij zeker een meerwaarde.”