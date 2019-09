De 1,9 miljoen euro, die de negen maanden oude baby Pia nodig heeft voor het medicijn Zolgensma, is binnen. Maar de discussie over de toegang tot innovatieve geneesmiddelen en de hoge prijs van die geneesmiddelen is daarmee nog niet afgelopen. Vanmiddag vragen in de Kamer bijna alle politieke partijen meer uitleg aan minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Hierboven kan u het vragenuurtje integraal live volgen.