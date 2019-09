China ontslaat Guus Hiddink als coach van olympische voetbalploeg

Guus Hiddink is niet langer de hoofdcoach van het Chinese olympisch elftal. Volgens diverse Aziatische media heeft de bond de 72-jarige Nederlander vervangen door Hao Wei, voormalig bondscoach van het Chinese vrouwenteam.

De Chinese voetbalbond meldde op zijn website niet de naam van Hiddink. Wel maakte het wijzigingen bekend in de technische staf van China onder 22, het team dat Hiddink onder zijn hoede had. Reden voor de veranderingen is de ‘ineffectieve voorbereiding’ van het team voor het Aziatisch kampioenschap onder 23 en de Olympische Spelen van Tokio. Hao Wei wordt genoemd als nieuwe hoofdcoach.

Hiddink trad een jaar geleden aan bij China. De Achterhoeker loodste in 1998 Oranje op het WK in Frankrijk naar de halve finale. Hij maakte ook furore door hetzelfde resultaat met Zuid-Korea te behalen op het WK van 2002. Verder won Hiddink onder meer de Europa Cup 1 met PSV (1988) en de wereldbeker met Real Madrid (1998).