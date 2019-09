Overzicht van Belgische crashes met een F-16 sinds 1979

Het ongeval met de F-16 in het westen van Frankrijk is niet het eerste incident met een Belgische F-16 sinds ons land in 1979 het gevechtstoestel in gebruik nam. Vaak overleefden de inzittenden het niet.

- 12/03/1981: Piloot komt om bij crash met F-16 in Ville-du-Bois. Door een technisch defect crasht een F-16 in Ville-du-Bois, nabij Vielsalm, in de provincie Luxemburg. De piloot komt daarbij om het leven.

- 19/01/1982: Piloot komt om bij de botsing tussen twee F-16’s boven Wavreille. Twee F-16’s komen met elkaar in botsing boven Wavreille, nabij Rochefort, in de provincie Namen. De luitenant-kolonel die het ene vliegtuig bestuurt, kan zijn schietstoel gebruiken en overleeft het ongeluk, maar de kapitein in het andere toestel komt om het leven.

- 19/09/1984: F-16 crasht in Helchteren - twee doden. Tijdens een oefenvlucht crasht een Belgische F-16 in het Limburgse Helchteren. Beide inzittenden, een kapitein en een onderluitenant, komen om het leven.

- 29/04/1985: Piloot komt om bij crash F-16 in Court-Saint-Etienne. Op weg naar een oefenvlucht op lage hoogte raakt een F-16 uit koers. Het toestel stort neer in Court-Saint-Etienne, in Waals-Brabant. De piloot komt om het leven.

- 10/10/1986: Piloot komt om bij crash F-16 in Bourseigne-la-Vieille. De F-16 raakt de grond bij een oefenvlucht op lage hoogte in Bourseigne-la-Vieille, nabij Gedinne, in de provincie Namen. Het toestel crasht en de inzittende luitenant komt om het leven.

- 14/09/1987: Crash F-16 tijdens nachtelijke oefenvlucht - piloot komt om. Een kapitein merkt tijdens een nachtelijke oefenvlucht boven Kleine Brogel een probleem op aan zijn F-16. Hij krijgt de raad zijn schietstoel te gebruiken, maar probeert zijn toestel te redden. Net boven de grond verliest de piloot echter de controle over de F-16. Hij crasht en is op slag dood.

- 19/09/1987: Botsing tussen twee F-16’s nabij Limoges - Belgische piloot komt om. Twee Belgische F-16’s komen met elkaar in botsing iets ten zuidwesten van het Franse Limoges. De kapitein in het ene vliegtuig kan een noodlanding maken, maar het andere toestel crasht en de inzittende luitenant komt daarbij om het leven.

- 05/09/1989: Mecanicien crasht met Belgische F-16 in Noorwegen. Verstomming alom op de basis in het Noorse Oerland, waar de 2de Tactische Wing van Florennes deelneemt aan een NAVO-oefening. Een Waalse mecanicien rijdt met een Belgische F-16 naar de landingsbaan en stijgt tegen de richting op. Een 8-tal kilometer verder crasht hij op een boerderij en komt hij om. Het Belgische leger gaat ervan uit dat de mecanicien, die blijkbaar onder invloed van alcohol was, handelde in een vlaag van zinsverbijstering of zelfmoord pleegde.

- 18/10/1989: Twee Belgische F-16’s komen met elkaar in botsing boven Turkije: 2 doden. Twee F-16’s van het Belgische leger komen met elkaar in botsing tijdens een oefenvlucht boven Turkije. De twee toestellen crashen tegen een bergflank nabij het dorp Kirkagac, een 30-tal kilometer van de basis van Balikesir. Beide piloten, een kapitein en een commandant, komen daarbij om het leven.

- 29/04/1997: In het Belgische dorp Geetbets, tussen Leuven en Hasselt, stort omstreeks elf uur een F16 van de Belgische luchtmacht neer. De piloot wist zich met zijn schietstoel in veiligheid te brengen. Er vielen geen gewonden, en de schade in het dorp was gering.

- 23/03/1999: Bij crash van F-16 in Hamois komt een piloot om het leven. Omstreeks 21.20 uur stort een F-16 van de 2de Taktische Wing uit Florennes tijdens een oefenvlucht neer in een veld in het dorpje Hamois, nabij Ciney, in de provincie Namen. De kapitein die het toestel bestuurde, komt bij de crash om het leven.

- 24/04/2002: Botsing met Belgische F-16: twee doden. Een Belgische F-16 komt tijdens een oefenvlucht in het Nederlandse Sellingen in botsing met een ULM-vliegtuig. Beide toestellen storten daarop neer. De twee inzittenden van het gevechtstoestel, een kapitein en zijn copiloot, kunnen hun schietstoel gebruiken, maar de parachute van de copiloot werkt niet en hij komt om, net als de inzittende van het ULM-vliegtuig.

- 09/12/2003: Botsing nabij Marche-en-Famenne van twee F-16’s: één piloot sterft. Rond 11.35 uur botsen in de buurt van Havelange twee Belgische F-16’s die deelnemen aan een simulatieoefening met grondaanvallen. Een van de piloten kan zichzelf redden door zijn schietstoel te gebruiken. De andere komt echter om het leven. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

- 09/09/2005: Belgische F-16 stort neer in de buurt van het Waddeneiland Vlieland. Een F-16-gevechtsvliegtuig van de Belgische luchtmacht stort neer in zee bij het Nederlandse Waddeneiland Vlieland. De 33-jarige piloot komt om het leven. Het toestel was eerder die ochtend vanop de luchtmachtbasis van Florennes samen met drie andere F-16’s vertrokken in het kader van een oefening.

- 16/08/2012: F-16 stort neer in Kleine-Brogel. Een Belgische F-16 crasht in Kleine-Brogel, nadat een vogel in de motor van het toestel terecht was gekomen. De 24-jarige piloot kon zich met zijn schietstoel redden en landde met een parachute in een boom. Hij was zo goed als ongedeerd. Het toestel vloog in brand en raakte volledig vernield.

- 11/10/2018: F-16 brandt uit op basis Florennes. Op de luchtmachtbasis van Florennes brandt een F-16 volledig uit en loopt een tweede toestel schade op. Twee technici lopen gehoorschade op. Volgens sommige bronnen zou een technicus per ongeluk oefenmunitie hebben afgevuurd vanuit een ander toestel.